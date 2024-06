Unbekannter beschädigt Auto in Pfaffenhofen und fährt weg

Bei einem Auto in Pfaffenhofen wurde die Stoßstange aus der Verankerung gerissen. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Schaden in Höhe von 3500 Euro hat eine unbekannte Person am Montag an einem geparkten Auto in Pfaffenhofen hinterlassen. Der weiße Volkswagen Passat stand gegenüber des Anwesens Lindenstraße 12 und wurde zwischen 7 Uhr und 9.55 Uhr offenbar angefahren und beschädigt, wie es in einer Polizeimeldung heißt.

Am Fahrzeug vorne links wurde dabei der Stoßfänger aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bitten Personen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, sich telefonisch unter der 07309/96550 zu melden. (AZ)