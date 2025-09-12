Unbekannter fährt unbefugt mit Bagger durch Maisfeld, beschädigt Zaun und stiehlt Diesel

Im Bereich der Autobahnunterführung bei Tiefenbach hat eine unbekannte Person mit Baumaschinen eine Spur der Verwüstung angerichtet. Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7.10 Uhr, fuhr die Person nach Angaben der Polizei mit einem Radlader und einem Bagger unbefugt auf einer Baustelle im Seelach herum. Des Weiteren wurde mit dem Bagger ein angrenzendes Maisfeld auf etwa 100 Quadratmetern verwüstet. In einem frisch angesäten Feld baggerte der Unbekannte ebenfalls Erde aus. Zudem wurde der Wildschutzzaun entlang der Autobahn an zwei Stellen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt. Aus dem Radlader wurden laut Polizeibericht zudem etwa 50 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baumaschine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis