Unfall auf der A7: Alkoholisierter Fahrer rammt Milchtanklaster

Auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen ist am Mittwochmorgen, gegen 3.10 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Milchtanklaster gekommen. Eine Person wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Unfall ereignete sich, als ein laut Polizei „stark betrunkener“ Pkw-Fahrer vom Parkplatz „Badhauser Wald - Ost“ in Richtung Norden auf die Autobahn hinaus fuhr. Offensichtlich hatte der 49-jährige Autofahrer an seinem Fahrzeug kein Licht eingeschaltet. Er fuhr wohl so schwungvoll auf die rechte Spur ein, dass er dort einen von hinten kommenden Milch-Tanksattelzug nicht bemerkte und diesen in voller Fahrt rammte.

Unfall auf der A7: Milchtanklaster kommt von Fahrbahn ab

Dem 60-jährigen Lkw-Fahrer gelang es nicht mehr, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu halten, sodass der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrerhaus knickte in der Böschung nach hinten ein; der Tankauflieger blieb in Fahrtrichtung stehen. Glücklicherweise war der Milchtank leer. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt, der mit etwa zwei Promille alkoholisierte Pkw-Fahrer erlitt eine Wunde am Kopf und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle von Notarzt und Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr Altenstadt war zur Sicherung der Einsatzstelle tätig. Zuerst reinigten die Einsatzkräfte die linke Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen sowie aufgewirbelten Steinen und Erdreich, sodass die Überholspur wieder befahren werden konnte. Die in den frühen Morgenstunden noch wenigen Autos und Lastwagen fuhren somit problemlos vorbei, nachdem sie wenige hundert Meter südlich der Unfallstelle durch den Vorwarnanhänger der Feuerwehr Illertissen einspurig nach links geleitet worden waren. Während der folgenden Bergungsarbeiten am Vormittag musste der Verkehr kurzzeitig angehalten werden, sodass es zu kleineren Stauungen kam.

Nach Unfall auf A7: Höhe des Schadens sind mehrere 10.000 Euro

Die Feuerwehr Altenstadt konnte die Unfallstelle nach 7 Uhr wieder verlassen und wurde bei der Absicherung durch die Autobahnmeisterei abgelöst. Die Bergung des Tanklasters und des komplett zerstörten Pkw dauerte bis gegen 9 Uhr. Die Polizei schätzt den insgesamt entstandenen Sachschaden auf über 35.000 Euro. Neben dem Totalverlust des Autos wurde auch das Lkw-Fahrerhaus stark beschädigt. Während der Tankauflieger erstem Anschein nach unbeschädigt blieb, nahm der Tank Schaden, es traten rund 100 Liter Diesel aus. Das Wasserwirtschaftsamt wurde hinzugezogen

Hinzu kommen die Bergungskosten, die erfahrungsgemäß in solchen Fällen auch im fünfstelligen Eurobereich liegen dürften. Um 9.15 Uhr, so meldet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, waren die Aufräumungsarbeiten beendet, sodass der Verkehr wieder in normalen Bahnen laufen konnte.