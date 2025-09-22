Unfall auf der A7 bei Vöhringen mit zwei Fahrzeugen: Keine Verletzten

Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Montagabend auf der A7 bei Vöhringen. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Süden (Füssen/Reutte) gegen 19.30 Uhr.

Unfall und Aquaplaning auf der A7 zwischen Vöhringen und Illertissen

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums die Gefahr vor Aquaplaning auf dem Abschnitt der A7. Ob die regennasse Fahrbahn auch der Grund für den Unfall war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Zwischen Vöhringen und Illertissen bestand am Abend zwischenzeitlich die Gefahr durch die ungesicherte Unfallstelle sowie durch Personen auf der Fahrbahn. Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens am Abend kam es nicht zur Bildung eines längeren Staus.