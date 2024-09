Auffahrunfall auf der A7: Polizei muss zwei Spuren sperren

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen brachte den Ferien-Rückreiseverkehr auf der A7 am Samstagvormittag nahezu zum Erliegen: Gegen zehn Uhr war es zwischen den Anschlussstellen Altenstadt (Iller) und Illertissen, drei Kilometer nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Ulm, zu einem Auffahrunfall gekommen. Verletzt wurde nach ersten Angaben von Einsatzkräften niemand, aber beide Fahrspuren mussten für die polizeiliche Aufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge gesperrt werden, sodass der Verkehr nur über die Standspur vorbeilaufen konnte.

Teilweise Sperrung auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen: Der Grund ist ein Auffahrunfall

Die Feuerwehr Altenstadt war an der Unfallstelle mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt; die Feuerwehr Illertissen verhinderte mit dem Verkehrssicherungsanhänger und dem Vorwarner, dass sich im Stau weiteren Unfälle ereigneten. Die Autos stauten sich in Richtung Süden bis über die Ausfahrt Dettingen (Iller) hinauf, also mehr als acht Kilometer weit. Auf der Gegenrichtung meldete der Verkehrsfunk sogar elf Kilometer Stau und zäh fließenden Verkehr, der fast bis zum Dreieck Hittistetten zurückreichte.

Zahlreiche Autofahrer verlangsamten gegenüber der Unfallstelle ihre Fahrt, um den Unfall auf der Gegenspur zu beobachten, und dadurch kam es dort zu starken Verzögerungen. Um 12 Uhr mittags meldete die Feuerwehr, dass die Unfallstelle geräumt sei und der Verkehr nun wieder auf allen Spuren laufen könne. Es werde aber noch einige Zeit dauern, bis sich die Lage in beiden Richtungen wieder normalisiert hat. (wis)