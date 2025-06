Auto kommt von der Straße ab, überschlägt sich und landet in Getreidefeld

Kurz nach 14 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2019 Witzighausen - Weißenhorn, wenige hundert Meter nach dem Ortsende von Witzighausen, zu einem zunächst spektakulär aussehenden Unfall, der sich dann jedoch als einigermaßen glimpflich abgelaufen herausstellte. Laut Polizei war ein Autofahrer allein in Richtung Weißenhorn unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich im Graben und landete nach knapp 40 Metern Schleuderfahrt auf dem Dach in einem Getreidefeld, etwa 15 Meter abseits der Straße.

Die Feuerwehrleute aus Witzighausen mussten das Jubiläumsfest verlassen

Der Fahrer konnte den Wagen laut Polizei selbstständig verlassen, war also nach erstem Anschein nur leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung eventueller Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Witzighausen, deren Aktive für den Einsatz ihr Fest zum 150-Jahr-Jubiläum verlassen mussten, sperrte die Straße ab und war bei der Verkehrsumleitung über den dort parallel zur Straße verlaufenden Parkplatz eingesetzt. Die Schadenshöhe stand am Donnerstag noch nicht fest. (wis)