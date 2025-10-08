Radfahrerin verletzt: Polizei Illertissen bittet um Hinweise

In den Morgenstunden des Dienstags ist eine 56-jährige Radfahrerin in Illertissen von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Memminger-Straße / Anton-Kanz-Straße.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr die Radfahrerin die Memminger-Straße in nördlicher Richtung, als es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem aus der Anton-Kanz-Straße kommenden Fahrzeug kam. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei eine Beinfraktur zu. Ein Ersthelfer kümmerte sich um die Verletzte und verständigte die Rettungskräfte, die die Geschädigte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)