Strommast knickt nach Unfall in Illertissen ab und hängt quer über der Straße

In Illertissen ist es am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr zu einer gefährlichen Unfallstelle gekommen: In der Franz-Mang-Straße hingen ein hölzerner Strommast und ein Stromkabel quer über der Straße. Wie die Polizei mitteilt, stellten die von einer Verkehrsteilnehmerin hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass den Spuren nach zu urteilen wohl ein Fahrzeug gegen den Strommast fuhr und dann im Acker zum Stehen kam.

Kabel und Mast hingen nach Unfall auf Kopfhöhe über der Fahrbahn in Illertissen

Der Mast, an dem eine Geschwindigkeitstafel angebracht war, knickte daraufhin um, das am oberen Ende befestigte Stromkabel wurde heruntergerissen und hing auf Kopfhöhe über der Fahrbahn. Die Beamten trafen den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin jedoch nicht mehr vor Ort an.

Die Beamten begannen direkt mit der Absicherung der gefährlichen Unfallstelle, wenig später übernahmen dies die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Illertissen. Nachdem ein Mitarbeiter des Energieversorgers den Strom abgestellt hatte, konnten die Aufräumarbeiten stattfinden.

Die Polizei Illertissen schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich persönlich oder telefonisch unter der Nummer 07303 9651-0 zu melden. (AZ)