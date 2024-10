Zwei Verletzte nach Kollision mit Hausmauer und Zaun in Schießen

In Schießen ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 20-Jähriger mit seinem Pkw in der Stoffenrieder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er zunächst gegen den Zaun eines Wohnanwesens und anschließend gegen die Hausmauer. Zwei Mitfahrer in seinem Fahrzeug erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsunfall verursachte einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. (AZ)

