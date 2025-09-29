Unfall: Autofahrerin fährt in Weißenhorn trotz Stoppschild einfach weiter

Eine Autofahrerin hat in Weißenhorn einen Autounfall mit hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 22-Jährige am Sonntag, 28. September, gegen 17 Uhr mit ihrem Auto auf der Günzburger Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Ulmer Straße in Weißenhorn wollte sie nach links abbiegen. Der Polizei zufolge steht dort ein Stopp-Schild. Die 22-Jährige hätte die Vorfahrt also gewähren müssen. Dennoch bog die Frau ab und stieß mit dem Auto einer 44-Jährigen zusammen, das auf der Ulmer Straße in Richtung Friedhof unterwegs war.

Der Schaden ist hoch, 44-Jährige aus Weißenhorn ist leicht verletzt

Die 44-jährige Fahrerin aus Weißenhorn versuchte laut Polizei auszuweichen und prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Vorderrad an den Randstein. Auf dem Gehweg kam das Auto zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden beider Autos auf rund 10.000 Euro. Die 44-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07309/965510 zu melden. (AZ)