Unkrautvernichtung geht schief: In der Region brennen Hecken nieder

Lokal Meterweise sind am Wochenende in Vöhringen, Jedesheim und Wullenstetten Hecken abgebrannt. Die Ursache war dabei meistens dieselbe.

Unkraut ist für Gartenbesitzer eine wahre Plage. Nicht nur, dass es ungebeten kommt - es lässt sich auch nicht so einfach wieder loswerden. Für viele liegt deswegen eine scheinbar einfache Methode nahe, um dem Unkraut den Garaus zu machen. Doch die kann fatale Folgen haben - wie mehrere Feuerwehreinsätze am Wochenende beweisen.