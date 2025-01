Spezialisten der Polizei suchen fieberhaft nach den Brandursachen

Nach den beiden verheerenden Bränden am Freitag in Günz und am Samstag in einem Weiler bei Woringen laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sichern Beamte der Memminger Kripo derzeit Spuren vor Ort. Denn die Brandursache ist in beiden Fällen noch nicht geklärt. Gegebenenfalls sollen Gutachter hinzugezogen werden. Was die Schadenshöhe in Günz anbelangt, gehen die Ermittler nach einer ersten Schätzung von mindestens 100.000 Euro aus. In dem Weiler bei Woringen sind es vermutlich um die 500.000 Euro, sagt die Pressesprecherin. Personen wurden bei beiden Bränden glücklicherweise nicht verletzt.

