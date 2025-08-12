Unterallgäuer Radeltag am 15. August: Sternfahrt nach Baumgärtle

Aus allen Teilen des Unterallgäus fahren am Feiertag Mariä Himmelfahrt, also am Freitag, 15. August, wieder Radlerinnen und Radler nach Baumgärtle. Denn an diesem Tag findet die traditionelle Sternfahrt des Landkreises statt, der Unterallgäuer Radlertag. Mitradeln können alle, die Lust haben - über die Route, die einem persönlich gefällt. Treffpunkt im Wallfahrtsort ist dann um 13.30 Uhr.

Dort findet laut einer Ankündigung des Landratsamts Unterallgäu zunächst eine Muttergottesandacht unter freiem Himmel statt, musikalisch begleitet vom Allgäuer Bauernchor/Sängerbund Erkheim. Anschließend segnet Pater Georg Wiedemann die Räder und Landrat Alex Eder prämiert die jüngsten und ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Radfahrvereine. Die Vereine werden nach Teilnehmerzahl und gefahrener Strecke bewertet.

Die eigene Tour im Unterallgäuer Radportal planen

Der Unterallgäuer Radlertag findet in diesem Jahr zum 37. Mal statt. Landrat Eder hofft, dass auch heuer wieder viele nach Baumgärtle radeln - ob mit dem Mountainbike, dem Rennrad oder dem E-Bike. Auf welchem Weg die Runde verläuft, bleibt jedem selbst überlassen. Eine Tour zusammenstellen kann man sich zum Beispiel im Unterallgäuer Radportal unter www.radportal-unterallgaeu.de oder mit der Radkarte „Radfahren im Kneippland Unterallgäu“. Die Karte ist im Landratsamt erhältlich.

Für alle, die ihr Rad wieder fit für die Heimfahrt machen müssen, ist die Firma Trübenbacher aus Bad Wörishofen mit einer mobilen Fahrradwerkstatt vor Ort. Um das leibliche Wohl kümmert sich dieses Jahr die Musikkapelle Oberrieden. (AZ)