Unterroth

vor 17 Min.

Ein Haushaltsjahr ohne Kredit, aber mit leeren Kassen in Unterroth

Rathaus URO BU: In Unterroth befinden sich Rathaus und Vereinsräume Tür an Tür im sanierten Gebäude der "alten Schule" am Schulweg. Foto: Regina Langhans

Plus Die Gemeinde Unterroth muss sich am Vermögenshaushallt bedienen statt ihn zu füllen. Am teuersten sind Personal, Kindergartenbetrieb und Baumaßnahmen.

Von Regina Langhans

Die große Errungenschaft am Haushalt 2024 der Gemeinde Unterroth besteht darin, heuer ohne Kreditaufnahme auszukommen. Allerdings ist wie im Vorjahr keine Übertragung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt möglich, im Gegenteil: Um der Finanzierung ihrer Pflichtaufgaben nachzukommen, muss die Kommune 17.170 Euro dem Vermögenshaushalt entnehmen. Das Gremium hat den Ausführungen von Kämmerin Nicole Keller einhellig zugestimmt.

Die hohen Investitionen für den Anbau der Kindertagesstätte Storchennest, aber auch die Erschließung des Wohngebiets Unterroth-West auf der einen Seite und hohe Umlagen an den Landkreis andererseits sorgen für einen schmalen Etat. Er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2,93 Millionen Euro. Beim Vermögenshaushalt sind es 1,41 Millionen Euro.

