Erstes Backhausfest fällt dem Hochwasser zum Opfer

Die Veranstalter vom Obst- und Gartenbauverein verlegen die am Sonntag geplante Fete in Unterroth auf den Herbst. Helfer werden anderweitig gebraucht.

Es sollte das feierfreudige Unterroth um einen weiteren schönen Anlass bereichern: Am kommenden Sonntag, 9. Juni, war das erste Unterrother Backhausfest geplant. Aber nun haben es Patrick Niederreuter vom Obst- und Gartenbauverein und Backteam-Chefin Konstanze Högerle abgesagt. Eine Woche nach der so noch nie dagewesenen Hochwasserkatastrophe in Unterroth könne nicht einfach auf Feiern umgeschaltet werden, findet der Vorsitzende. „Die Leute haben jetzt andere Sorgen.“

In Unterroth stehe den Menschen der Sinn nicht nach Feiern, außerdem gebe es zu wenig helfende Hände, weil alle mit Aufräumen beschäftigt seien, berichtet Niederreuter. Dabei sei schon alles organisiert gewesen für das erste Backhausfest, das an die öffentliche Inbetriebnahme des Altdeutschen Backofens im Jahr 2023 anknüpfen wollte. Glücklicherweise hätten sie ihre Einkäufe noch nicht getätigt, sagt Niederreuter. Etwas Geld für Werbung sei umsonst ausgegeben worden, auch Elan und Vorfreude zum gemeinsamen Backen seien erst einmal verpufft. Im Vorfeld hätten sich viele Freiwillige und Interessierte an den Vorbereitungen beteiligt, aber nun würden sie anderweitig gebraucht.

Neuer Termin für das Backhausfest in Unterroth: Sonntag, 6. Oktober

So planen die Verantwortlichen, das Fest im Herbst nachzuholen. Denn der Ofen beim Obst- und Gartenbau-Stüble bleibt nur selten längere Zeit kalt. „Es läuft gut beim Backen“, erzählt der Vorsitzende Niederreuter. Backchefin Högerle ergänzt, dass ihr Team mit 13 Personen mehr als 90 Interessierte, verteilt auf einzelne Backgruppen, im richtigen Umgang mit dem Altdeutschen Backofen unterweise. Bis zum Sommer seien noch drei Kurse geplant, wobei die Plätze fast ausgebucht sind. Im Herbst werde es neue Termine geben. Dann könne auch das erste Unterrother Backhausfest einen neuen Anlauf starten, sagen die Veranstaltenden. Es soll am Sonntag, 6. Oktober, stattfinden. Wer es bis dahin nicht erwarten kann, findet weitere Informationen unter www.ogv-unterroth.de im Internet.