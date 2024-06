Unterroth

18:18 Uhr

Hochwasser: Feuerwehren aus Tirol und dem Allgäu helfen im Rothtal

Plus Befreundete Kameraden aus Oberstdorf und Lechaschau unterstützten die örtlichen Feuerwehren bei mehreren Einsätzen im Landkreis Neu-Ulm tatkräftig.

Von Wilhelm Schmid

Großes Erstaunen gab es am Samstagabend in Unterroth, als Feuerwehrfahrzeuge mit der Aufschrift "Katastrophenschutz - Land Tirol" und weitere Fahrzeuge mit der Kennzeichnung " Feuerwehr Oberstdorf" an der Einsatzstelle beim Sägewerk Dopfer und an weiteren Katastrophenstellen zu sehen waren. Die Erklärung dazu: Überlandhilfe im besten Sinne des Wortes leisteten zwei Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag. Es ist ein Beispiel dafür, wie Feuerwehrleute im Katastrophenfall auch weit außerhalb ihres üblichen Wirkungskreises große Einsatzbereitschaft zeigen.

Aus Lechaschau in Tirol, einer Gemeinde nahe Reutte, kam am Samstagnachmittag das Angebot an die Feuerwehr Illertissen, man könne sofort ausrücken und die Einsatzkräfte im Landkreis Neu-Ulm unterstützen. Dasselbe Angebot kam aus Oberstdorf im Oberallgäu, und beide waren natürlich bei den Verantwortlichen der Feuerwehr Illertissen hoch willkommen. Zwischen Illertissen und den beiden Wehren aus Tirol und dem Oberallgäu besteht nämlich seit vielen Jahren eine enge Freundschaft: Man besucht sich immer wieder gegenseitig und zuletzt waren Abordnungen der beiden Gastwehren bei der Segnung des neuen Gerätehauses in Illertissen dabei.

