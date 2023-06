Söder teilt auf dem Bezirksmusikfest gegen Berlin aus

Nach den Buhrufen in Erding bereitet Unterroth dem bayerischen Ministerpräsidenten einen freundlicheren Empfang. Söder schießt dabei gleich wieder gegen Berlin.

Ministerpräsident Markus Söder war am Samstagabend beim Bezirksmusikfest in Unterroth im Landkreis Neu-Ulm) zu Gast. Die Veranstalter hatten das Ganze sogar als "Staatsbesuch" betitelt. Nach dem obligatorischen Einzug in das voll besetzte große Festzelt mit dem "Bayerischen Defiliermarsch" betonte Söder gleich zu Beginn, wie angenehm für ihn der Besuch "im ländlichen Raum" sei.

Ministerpräsident Söder in Unterroth - 10.06.2023 Video: Wilhelm Schmid

Damit nahm er indirekt Bezug auf die Veranstaltung am gleichen Tag in Erding , wo er auch Buhrufe erntete. Deshalb war es ihm sichtlich angenehm, auf dem Land einen so freundlichen Empfang zu erleben und er bedankte sich mit den Worten: "In jedem bayerischen Dorf ist mehr Verstand als in Berliner Schicki-Micki-Vierteln!" (wis)