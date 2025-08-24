Mit Villecresnes hat Weißenhorn eine Partnerstadt im Herzen Frankreichs

Sie sind Symbole der Völkerverständigung und eines vereinten Europas, Zeichen der Verbundenheit, gemeinsamer Interessen oder ähnlicher Entwicklungen: Sämtliche Städte im Landkreis Neu-Ulm unterhalten Partnerschaften mit anderen Städten in Europa oder in anderen Teilen Deutschlands. Stadtverwaltungen, Vereine und Organisationen wie zum Beispiel die Feuerwehren füllen den Austausch mit Leben. Die Partnerstädte können aber auch in touristischer Hinsicht interessant sein - und das nicht nur im Sommer. Darum soll es in einer Serie bei uns gehen, in der wir unsere Leserschaft auf eine Reise mitnehmen. Zum Auftakt lassen wir uns von zwei Kennern schildern, was Villecresnes, die französische Partnerstadt von Weißenhorn, zu einem potenziellen Urlaubsziel macht.

