Urlaub in Villecresnes: Was Weißenhorns Partnerstadt reizvoll macht

Weißenhorn

Mit Villecresnes hat Weißenhorn eine Partnerstadt im Herzen Frankreichs

Nicht nur die Nähe zu Paris macht Weißenhorns Partnerstadt Villecresnes zu einem interessanten Reiseziel. Zwei Kenner geben auch Tipps für die Umgebung.
Von Jens Noll
    Die Kleinstadt Villecresnes liegt im Großraum Paris, nur etwa 20 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Die Kirche „Notre-Dame-de-l‘Assomption“ zählt zu ihren Sehenswürdigkeiten. Foto: Bernd Huber

    Sie sind Symbole der Völkerverständigung und eines vereinten Europas, Zeichen der Verbundenheit, gemeinsamer Interessen oder ähnlicher Entwicklungen: Sämtliche Städte im Landkreis Neu-Ulm unterhalten Partnerschaften mit anderen Städten in Europa oder in anderen Teilen Deutschlands. Stadtverwaltungen, Vereine und Organisationen wie zum Beispiel die Feuerwehren füllen den Austausch mit Leben. Die Partnerstädte können aber auch in touristischer Hinsicht interessant sein - und das nicht nur im Sommer. Darum soll es in einer Serie bei uns gehen, in der wir unsere Leserschaft auf eine Reise mitnehmen. Zum Auftakt lassen wir uns von zwei Kennern schildern, was Villecresnes, die französische Partnerstadt von Weißenhorn, zu einem potenziellen Urlaubsziel macht.

