Bank in Vöhringen beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstagabend hat eine bislang unbekannte Person eine Sitzbank in Vöhringen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Sachbeschädigung gegen 20.30 Uhr in der Ulmer Straße auf der Höhe des Museums. Eine Anwohnerin soll zur Tatzeit ein verdächtiges Geräusch gehört haben. Offenbar wurde die installierte Sitzbank durch einen oder mehrere unbekannte Täter aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei derzeit auf etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer: 07303 9651-0 zu wenden. (AZ)

