Zwei Taten in Au: Vandalismus oder Diebstahl?

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Taten, die im Zusammenhang stehen könnten: Am Samstag, 23. August, kam es in Illertissen-Au in der Auslaufwerkstraße zu zwei Sachbeschädigungen. Bei einem vor dem Wohngebäude parkenden Kleinwagen wurde ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Außerdem wurde durch die Bewohner festgestellt, dass die Türe zum Gemeinschaftskeller mittels eines Fußtritts gewaltsam geöffnet und beschädigt wurde, teilt die Polizei weiter mit. Ob es in diesem Zuge auch zu einem Diebstahl kam, steht zum aktuellen Ermittlungszeitpunkt noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)

