Entsteht bei Tafertshofen bald eine große Fotovoltaikanlage?

Die Firma Vensol Neue Energien aus Babenhausen will nahe des Kettershauser Ortsteils Tafertshofen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichten. Ein Vorhaben, das schon mehrmals Thema im Gemeinderat war. Mit den bei der jüngsten Sitzung nun gefassten Beschlüssen geht das Bauleitplanverfahren zur frühzeitigen Auslegung und zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Die Firma Kling Consult ist mit der Bauleitplanung beauftragt. So stellte Kira Koppitsch die Vorentwürfe für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung vor. Demnach umfasst das Plangebiet insgesamt 8,7 Hektar. Ein Planbereich (rund fünf Hektar) liegt nördlich der Tafertshofer Siedlung Flüssen. Die anderen zwei Bereiche (insgesamt 3,7 Hektar) befinden sich westlich der Tafertshofer Einöde Gangwalden. Die Flächen werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet soll im Flächennutzungsplan nun als Sondergebiet mit Zweckbestimmung PV ausgewiesen werden. Wie hier dann beschrieben, sollen Baum- und Strauchbestand geschützt, nur eine minimale Versiegelung durch die PV-Anlage vorgenommen werden und die Solarmodule nach der Betriebszeit rückstandslos entfernt werden können. Zudem soll eine naturschutzfachliche Aufwertung der Fläche durch Extensivierung erreicht und durch Eingrünungsmaßnahmen zudem der Biotopverbund gefördert werden.

Icon Vergrößern Die markierten Flächen auf dem Flächennutzungsplan zeigen die Planbereiche für die PV-Freiflächenanlage, westlich von Gangwalden und nördlich von Flüssen. Foto: Kling Consult Icon Schließen Schließen Die markierten Flächen auf dem Flächennutzungsplan zeigen die Planbereiche für die PV-Freiflächenanlage, westlich von Gangwalden und nördlich von Flüssen. Foto: Kling Consult

Der Bebauungsplan für den größeren Planbereich nördlich von Flüssen sieht eine Grundflächenanzahl von 0,67 vor. Das heißt, 67 Prozent der Fläche darf überbaut werden. In den zwei Planbereichen westlich von Gangwalden beträgt diese Zahl 0,36 (direkt neben der Ortsverbindungsstraße) und 0,63. Die Höhe der Solarmodule beträgt maximal 3,5 Meter. Im Planbereich bei der Straße sind es drei Meter. Der Abstand Modul-Unterkante zum Gelände muss überall mindesten 80 Zentimeter betragen. Für ein freies Sichtfeld zur Straße soll der Bewuchs der Eingrünung unter 80 Zentimeter gehalten sowie ein Abstand von 20 Metern zwischen Baugrenze und Geltungsbereichsgrenze eingehalten werden. Gerade auch der Kurvenbereich der Straße samt Sichtverhältnisse sorgte in vergangenen Sitzungen für Diskussionen. Wie Koppitsch erläutere, werde es hier noch einen Ortstermin mit der Verkehrspolizei geben. Deren Bewertungen würden dann im nächsten Verfahrensschritt eingepflegt.

Ausgleichsfläche für das Projekt liegt in Unterroth

Die Größe der zulässigen Grundfläche für Betriebsgebäude, die im Bebauungsplan zweimal mit 500 Quadratmeter eingetragen ist, hinterfragte Rat Matthias Göppel. Laut Koppitsch werden hier keine Gebäude errichtet. Die Fläche ist für Trafos (je 40 Quadratmeter) und gegebenenfalls Energiespeicher vorgesehen. Für die PV-Anlage ist als Ausgleichsfläche ein Grundstück in Unterroth vorgesehen. Das kritisierte Rat Fabian Fischer. Für ein solches PV-Projekt in der Gemeinde, „sollte auch die Ausgleichsfläche bei uns liegen“, sagte er. Laut Peter Wolpert von Kling Consult muss eine Ausgleichsfläche „im gleichen Naturraum“ liegen. Das sei hier der Fall. Laut Jürgen Ganz, Geschäftsführer von Vensol, stehe in Kettershausen keine Ausgleichfläche zur Verfügung. Sollte es welche geben, so sei er für Vorschläge offen. Die Beschlüsse fielen nach der Diskussion schließlich alle mehrheitlich mit je einer Gegenstimme.