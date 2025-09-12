Tödlicher Unfall: 84-Jähriger stirbt bei Vöhringen

Ein plötzlich auftretender medizinischer Notfall war die Ursache für einen tödlichen Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag kurz vor 11 Uhr bei Vöhringen.

Das Auto landet bei Vöhringen in der Böschung

Wie die Polizei berichtet, war ein 84-jähriger Mann mit seinem Kia auf der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Abzweigung in Richtung Autobahn verlor der Mann aus dem genannten Grund die Herrschaft über sein Fahrzeug, sodass es nahezu geradeaus an der Mittelinsel des Kreisels vorbeischrammte und in die gegenüberliegende Böschung prallte.

Die Beifahrerin erleidet einen Schock

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Versuche und weiterer Reanimation durch Notarzt und Rettungsdienst starb der Mann an der Unfallstelle. Die 78-jährige Ehefrau, die alles vom Beifahrersitz aus miterleben musste, wurde vom Rettungsdienst vermutlich mit Schock in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Vöhringen sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Zur Abschirmung wurde eine Sichtblende gegen den vorbeifließenden Verkehr errichtet.

Der Rettungsdienst war aufgrund erster Notrufe, in denen anscheinend von mehreren Verletzten die Rede war, mit drei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Rettungshubschrauber „Christoph 22“ und einem Einsatzleiter an der Unfallstelle. Hinzu kam eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen, die nach der Unfallaufnahme die weitere Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei übergab. Der Hubschrauber wurde kurz nach Klärung der Lage wieder an seinen Standort in Ulm zurückbeordert. Das Unfallauto wird von der Polizei als wirtschaftlicher Totalschaden bezeichnet.