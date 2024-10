Unfall in Senden: Fußgängerin von Pkw erfasst und verletzt

In Senden hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, bog der Fahrer eines Pkws von der Johann-Glocker-Straße nach links in die Römerstraße ab. Dabei kollidierte er mit einer Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn der Römerstraße überquerte. Die Fußgängerin zog sich bei dem Zusammenstoß laut Polizei Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

