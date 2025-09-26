Verlorenes Handy ruft Feuerwehren auf den Plan

Zu einem angeblichen Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren Bellenberg, Betlinshausen und Illertissen sowie die Polizei am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr auf die Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg alarmiert. Bei der Leitstelle Donau-Iller in Krumbach war ein Notruf eingegangen, der durch das automatische „E-Call“- Notrufsystem ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an dem vom auslösenden Gerät angegebenen Unfallort war jedoch kein Schadensereignis vorzufinden.

Allerdings wurde an der angeblichen Unfallstelle ein Mobiltelefon gefunden, das offensichtlich den Notruf ausgelöst hatte. So wurde angenommen, dass ein Verkehrsteilnehmer das Handy verloren hatte, das dann auf den Boden fiel und dabei den automatischen Notruf ausgelöst hatte. Feuerwehr und Polizei konnten so den Einsatz abbrechen und an ihre Standorte zurückfahren.