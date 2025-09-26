Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Verlorenes Handy sorgt für Feuerwehreinsatz zwischen Illertissen und Bellenberg

Illertissen

Verlorenes Handy ruft Feuerwehren auf den Plan

Weil ein Notruf eingeht, eilen die Rettungskräfte zur Straße zwischen Illertissen und Bellenberg. Doch von einem Unfall ist keine Spur.
Von Wilhelm Schmid
    • |
    • |
    • |
    Einen Unfall fanden die Einsatzkräfte nicht vor – dafür ein verlorenes Handy.
    Einen Unfall fanden die Einsatzkräfte nicht vor – dafür ein verlorenes Handy. Foto: Sebastian Mayr (Symbolbild)

    Zu einem angeblichen Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren Bellenberg, Betlinshausen und Illertissen sowie die Polizei am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr auf die Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg alarmiert. Bei der Leitstelle Donau-Iller in Krumbach war ein Notruf eingegangen, der durch das automatische „E-Call“- Notrufsystem ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an dem vom auslösenden Gerät angegebenen Unfallort war jedoch kein Schadensereignis vorzufinden.

    Allerdings wurde an der angeblichen Unfallstelle ein Mobiltelefon gefunden, das offensichtlich den Notruf ausgelöst hatte. So wurde angenommen, dass ein Verkehrsteilnehmer das Handy verloren hatte, das dann auf den Boden fiel und dabei den automatischen Notruf ausgelöst hatte. Feuerwehr und Polizei konnten so den Einsatz abbrechen und an ihre Standorte zurückfahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden