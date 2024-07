Nach Hochwasser: „Manche trauen sich nicht, Hilfe einzufordern“

Das Hochwasser im Juni hat bei vielen Menschen in Babenhausen Schäden hinterlassen – und Ratlosigkeit, wie es weitergeht. Woher Bautrockner bekommen? Wie eine neue Waschmaschine bezahlen? Welche Anträge ausfüllen, um finanzielle Unterstützung zu bekommen? Einige Hilfsangebote sind angelaufen, um Betroffene in dieser schwierigen Situation nicht allein zu lassen. Alexandra Hörtrich, die im Vorzimmer des Bürgermeisters arbeitet, ist eine Ansprechpartnerin, die vermitteln kann. Ihr Eindruck: „Manche trauen sich nicht, Hilfe einzufordern.“

„Bei einigen sieht es noch verheerend aus“, berichtete sie jüngst in einer Sitzung des Marktrats. „Aber bei vielen bekommen wir das gar nicht mit.“ Da sei eine Hemmschwelle, um Unterstützung zu bitten. Manche, so Hörtrich, seien etwa überfordert damit, Anträge auszufüllen, und ließen es deshalb bleiben. Manche denken sich: „Andere hat es doch schwerer getroffen als mich“ und versuchen, allein klarzukommen. Hörtrich ermuntert all diese Menschen, sich unter Telefon 08333/9400-31 zu melden. Gerne könne ein Hilferuf auch über Angehörige oder Bekannte erfolgen.

Pfarrer Thomas Brom sucht Kontakt zu Betroffenen

Es gibt außerdem Personen, die durch die Straßen gehen und an Türen klingeln. Eine Frau aus einem anderen Ort im Unterallgäu sei von sich aus auf die Marktgemeinde zugegangen und habe diese Form der Hilfe angeboten. Auch mit der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen arbeite das Rathaus zusammen, Pfarrer Thomas Brom suche direkt an den Haustüren Kontakt zu Betroffenen. Hilfe kann laut Hörtrich zum Beispiel vermittelt werden, wenn es um das Ausfüllen von Anträgen geht, um handwerkliche Tätigkeiten oder Besorgungsfahrten. Wer durch die Fluten Hausrat verloren hat, dem möchte sie ein Angebot der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ nahelegen.

Icon Vergrößern Auch der Reitverein war betroffen: Ein Pferd schaut aus einer Box der überfluteten Anlage. Foto: Karl-josef Hildenbrand, dpa Icon Schließen Schließen Auch der Reitverein war betroffen: Ein Pferd schaut aus einer Box der überfluteten Anlage. Foto: Karl-josef Hildenbrand, dpa

Wolfgang Groß, der viele Jahre die bekannte Hilfsorganisation Humedica mit Fokus auf internationale Not- und Katastrophenhilfe geleitet hat, erklärt die Initiative im Whatsapp-Kanal des Marktes Babenhausen: „Aufgrund der Überschwemmungskatastrophe haben wir uns entschlossen, Menschen im Allgäu darum zu bitten, uns zum Beispiel Möbel und andere Einrichtungsgegenstände, Waschmaschinen, Kühlschränke und Haushaltswaren zur kostenlosen Weitergabe an Personen zu überlassen, die in der Flut Vieles verloren haben.“ Das Bauunternehmen Dobler stelle mietfrei eine große Lagerhalle zur Verfügung, wo die Sachspenden gereinigt und gelagert werden. Wer von der Überschwemmung betroffen ist und etwas aus dem Lagerbestand benötigt, möge sich per Telefon oder SMS unter 0151/71993474, per E-Mail an w.gross@nia-stiftung.org oder über die Whatsapp-Nummer 0176/86092634 melden. Ein Besichtigungstermin in Kaufbeuren könne dann vereinbart werden, um benötigte Sachspenden auszuwählen und einen Liefertermin zu suchen.

Vom Marktrat gibt es Applaus für das Engagement im Rathaus

In der Marktratssitzung wies auch Zweiter Bürgermeister Dieter Miller auf unbürokratische Hilfe hin, speziell vonseiten der Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Private Schicksale, Menschen, die nicht versichert sind, werden nicht vergessen“, sagte er. Markträtin Sonja Henle erzählte von einem Treffen der verschiedenen Akteure mit dem Ziel, die Hilfeleistungen zu bündeln. Wer sich gerne einbringen möchte, kann sich ebenfalls im Rathaus melden. Es gibt viele Möglichkeiten: „Die Unterstützung umfasst jegliche Art von handwerklichen Tätigkeiten, aber gerne auch als guter Zuhörer oder gegebenenfalls beim Ausfüllen von Anträgen vor Ort“, sagt Hörtrich. Gesucht werde nach wie vor längerfristig zur Verfügung stehender Wohnraum, wenn möglich in Babenhausen. Ihr seien ältere Ehepaare bekannt, die eine Bleibe suchen. Bürgermeister Otto Göppel dankte in der Sitzung für das vielseitige Engagement – sowohl im persönlichen Kontakt mit Betroffenen, als auch in Form von Spenden. „Die Hilfe und die Spendenbereitschaft sind gigantisch“, sagte er und lobte die Arbeit, die in seinem Vorzimmer geleistet wird. „Es wird alles sehr gut organisiert“, findet er. Die Markträtinnen und Markträte stimmten per Applaus zu.