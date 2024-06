Vöhringen

15:37 Uhr

10.000 Sachschaden: Mehrere Automaten in Vöhringen aufgebrochen

Die Polizei sicherte am Tatort in Vöhringen Spuren.

Unbekannten haben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Automaten in einem Auto-Waschpark in Vöhringen aufgebrochen und noch weitere Schäden hinterlassen.

Mehrere Automaten eines Auto-Waschparks sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rudolf-Diesel-Straße in Vöhringen aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter anschließend noch gewaltsam die Zugangstür zum zentralen Technikraum. Sachschaden der aufgebrochenen Automaten in Vöhringen bei 10.000 Euro Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, er liege um ein Vielfaches über dem Wert dessen, was die Unbekannten entwendeten. Beamte der Polizei Illertissen leiteten Ermittlungen ein und sicherten am Tatort Spuren. (AZ)

