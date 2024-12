Akkordeon-Club Vöhringen spendet an die Kartei der Not

Wieder einmal war das Konzert beim Vöhringer Musikanten-Express im Mai ausverkauft: 450 Menschen wollten Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Rene Cresnar mit Freunden und Moderator Hubi Aschenbrücker im Wolfgang-Eychmüller-Haus erleben. Der Nachmittag bringt die Leute zusammen – doch der veranstaltende Akkordeon-Club Vöhringen will nicht nur die Leute unterhalten, sondern auch etwas für die Gesellschaft tun. „Das liegt uns am Herzen“, betont Vorsitzender Daniel Witka. 250 Euro aus dem Erlös spendet der Verein an das Leserhilfswerk Kartei der Not. Unser Bild zeigt ihn mit Vereinskollege Maximilian Harder (links) und Verantwortlichem Redakteur Sebastian Mayr, der die Spende stellvertretend entgegennahm.

Auf den Akkordeon-Club wartet ein spannendes Jahr: 2025 wird das 75-jährige Bestehen gefeiert, unter anderem gibt es ein Jubiläumskonzert am 18. Mai. Auch der Musikanten-Express findet wieder statt, diesmal spielen Die Runden Oberkrainer und das Trio Krainerlogie, Moderator ist D‘ Werner von Beira. (AZ)