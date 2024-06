Seltene Orchidee und bedrohte Arten im Kreis Neu-Ulm entdeckt

Plus Die Bienen-Ragwurz braucht besondere Bedingungen, zwei Tiere stehen auf der Roten Liste. Ein Vöhringer weist sie im Kreis Neu-Ulm nach – eine Art erstmals.

Leon Wischenbarth entdeckte die Orchideen Anfang Juni zufällig. "Man läuft da den Weg entlang und steht plötzlich vor einer", berichtet er. Er erkannte die Pflanze und wusste, dass sie selten ist. Bei einer blieb es nicht. Insgesamt 207 dieser Orchideen zählte der Abiturient auf der Fläche. "Nicht nur die unglaubliche Anzahl allein, sondern auch die Tatsache, dass dieses Vorkommen bisher völlig unbekannt war, sind sehr erstaunlich", meint er zu seinem Fund in Vöhringer Fluren.

Wo genau diese Fläche liegt, soll zum Schutz der Pflanzen nicht genannt werden. Bei den Orchideen handelt es sich um Bienen-Ragwurze. Das ist eine zierliche, 20 bis 40 Zentimeter hohe Orchidee, die nur auf warmen Trocken- beziehungsweise Magerrasen vorkommt. "Magere Standorte, die nur einmal jährlich gemäht werden, sind inzwischen sehr selten geworden", erklärt der junge Vöhringer einen der Hauptgründe für die Seltenheit dieser Orchidee.