Nach erneuter Geldautomaten-Sprengung: Das sind die neuen Schutzvorkehrungen

In etwa vier Wochen soll der neue Geldautomat der Raiffeisenbank Schwaben Mitte im Illertisser Ortsteil Tiefenbach aufgebaut werden, er wird dann in einem Anbau an ein zweitoriges Garagengebäude errichtet. Bis dahin soll die Kundschaft zur nächstgelegenen Niederlassung ausweichen – ins Kompetenzzentrum der Bank in Bellenberg. Dort soll bis auf Weiteres ein Sicherheitsdienst verhindern, dass Kriminelle Automaten der Raiffeisenbank sprengen, wie es innerhalb von nur zwei Wochen in Vöhringen und Altenstadt geschehen ist. Andere Standorte werden nun täglich entleert.

