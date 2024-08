Altlandrat Geßner feiert 80. Geburtstag: Die Politik prägte sein Leben   

Altlandrat Erich Josef Geßner gehört zu den Menschen, die man nicht vergisst. Er war das, was man einen Vollblutpolitiker nennt. In seiner Amtszeit als Bürgermeister und später als Landrat war ihm eines besonders wichtig: Standen weitreichende Entscheidungen an, versuchte er dafür die größtmögliche Einigkeit in den Gremien zu erreichen, wie er rückblickend sagt. Auch zehn Jahre nach seinem Abschied erfreut er sich immer noch großer Sympathiewerte. Der Briefkasten mit Glückwünschen quillt über, das Telefon befindet sich im Dauermodus. Ohne Koketterie sagt er: „Das freut mich wirklich, dass ich den Menschen in Erinnerung bin.“

Geßner hat gerade eine Herzoperation überstanden

Diese Freude ist nachzuvollziehen. Gerade hat er eine Herzoperation überstanden und sich gut erholt. „Vor wenigen Jahren aber war ich durch eine Sepsis dem Tode näher als dem Leben.“ Damals währte die Zeit der Genesung viele Monate. Fürsorglich stand ihm seine Familie zur Seite. Mittelpunkt seines Lebens war Ehefrau Wilhelmine. Ihr Verlust vor wenigen Jahren stellt einen tiefen Einschnitt dar. „Ich verdanke ihr sehr viel. Sie hielt mir den Rücken frei, achtete auf meine Gesundheit.“ Als sie schwer erkrankte, umsorgte Geßner sie mit großer Fürsorge: „Ich wollte etwas von dem zurückgeben, was sie mir ihr ganzes Leben lang gegeben hatte.“

Politisch interessiert war der gelernte Rechtspfleger schon immer, an höhere Weihen habe er aber nicht gedacht. Er war einst Ortsverbandsvorsitzender der CSU in Altenstadt. Bei den 1972 anstehenden Wahlen wollten die Christsozialen einen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Frage seiner Parteifreunde, ob er nicht selbst den Hut in den Ring werfen wollte, beantwortete Geßner zunächst zögerlich. Er wurde dann mit satten 67,5 Prozent gewählt. Geßner galt schnell als Verwaltungsfachmann, einer der Gründe, warum vier Jahre später die Vöhringer CSU bei ihm anklopfte. Er gewann nach einer Stichwahl überzeugend und zog als erster CSU-Bürgermeister ins bis dato von der SPD regierte Rathaus Vöhringer ein. Es blieb es 18 Jahre lang.

Geßner wollte das Gymnasium nach Vöhringen holen

Denkt er an diese Zeit zurück, nennt er zwei Dinge, denen er Priorität einräumte. „Das waren das Illertal-Gymnasium und die Ortsentwicklung.“ Dass das IGV nach Vöhringen kam, ist ohne Zweifel seinem Verhandlungsgeschick zu danken. Denn Senden reklamierte eine weiterführende Schule für sich. Bei der Diskussion um den Standort der neuen Schule fiel auch der Satz, das neue Gymnasium gehöre in die Mitte zwischen Vöhringen und Senden, erinnert sich der Altlandrat. „Und da gab es nur eine Möglichkeit, das Gebäude an den Nordrand von Illerzell zu bauen. So kam es dann. Damit war auch der Weg zu einer guten Nachbarschaft mit Senden geebnet.“ Die Beziehungen zwischen Vöhringen und der Nachbarstadt im Norden könnten heute nicht besser sein. Und so nebenbei sei erwähnt, dass Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf eine Absolventin des IGV ist. Geßner resümiert: „Ja, es war viel Arbeit, aber ertragreich, auch für Senden.“ Denn die Nachbarstadt erhielt eine Wirtschaftsschule, die das Bildungsangebot im Kreis ergänzte.

Zur Vöhringer Ortsentwicklung sagt Geßner: „Die heutige Situation mit neuen Wohn- und Gewerbegebieten wäre nicht möglich geworden, wenn der damals geplante großflächige Kiesabbau im Norden der Stadt – es ging um 48 Hektar – verwirklicht worden wäre.“ Das hat Geßner verhindert. Er schöpfte mit Erfolg alle nur denkbaren juristischen und politischen Möglichkeiten aus.

Er steht zur Entscheidung, das Lessing Gymnasium neu zu bauen

Im Gespräch mit unserer Redaktion fällt beim Thema Schule auch der Name des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums. Das wird im Wiley-Nord für bisher geschätzte 125,3 Millionen Euro neu gebaut. 2013 war die Rede noch von einer Sanierung des Altbaus. Die Höhe der Kosten schockte den Landrat und stoppte das Projekt. Wie denkt er heute darüber? „Zu meiner Entscheidung von damals stehe ich. Hätte ich es durchgezogen, dann müsste man heute schon über eine Erweiterung sprechen, weil der Raumbedarf von heute ein anderer ist als er damals war.“

Betrachtet man Geßners damaligen Terminplan als Landrat, könnte man denken, er sei ein Workaholic. Im Büro war er weit vor dem offiziellen Arbeitsbeginn und das täglich. Diesem Umstand ist es zu danken, dass das Amt nicht im Wasser „ertrank.“ Er entdeckte nämlich einen Wassereinbruch, weil er plötzlich nasse Füße hatte, erzählt er, und lacht.

Das Bildungszentrum Roggenburg ist Geßner eine Herzensangelegenheit

Eine Herzensangelegenheit ist für ihn das Bildungszentrum in Roggenburg. „Wir haben ja eigentlich alles, aber was in Roggenburg geleistet wird, ist außergewöhnlich. Das ist ein wunderbares Angebot für Familien, für das große Thema Umwelt und natürlich für die Kultur.“ Deshalb haben sich Wilhelmine und Erich Josef Geßner vor 20 Jahren durch ihre Prämonstratenserstiftung persönlich eingebracht. „Das ist als Unterstützung für die Patres gedacht, die das Bildungszentrum mit zahlreichen Aufgaben bereichern.“ Geßners Wunsch heute zu diesem runden Geburtstag ist der gleiche wie zu seinem Sechzigsten. Er bittet, von Geschenken abzusehen und stattdessen an die Stiftung zu spenden. Das Stammkapital beläuft sich mitlerweile auf mehr als 430.000 Euro. Mit über 140.000 Euro wurden bisher die Patres bei verschiedenen Projekten unterstützt.

Geßner ist ein Familienmensch. „Zu einem erfüllten Leben gehört mehr, als in der Politik manches zu bewegen.“ Weil dem Ehepaar eigene Kinder versagt blieben, adoptierte es das Geschwisterpaar Monika und Martin. Deshalb wird der 80. Geburtstag ein Familien-Freudentag mit den Kindern, fünf Enkeln und fünf Urenkeln sein: „Sie sind mein ganzer Stolz.“