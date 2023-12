Vöhringen

Anna leidet an seltenem Gendefekt: Studie könnte ihr Leben verändern

Plus Ein Gendefekt bindet die Vierjährige aus Vöhringen an den Rollstuhl und löst lebensgefährliche Anfälle aus. Ihre Eltern sammeln Spenden, sie soll an einer neuen Studie teilnehmen.

Von Rosaria Kilian

Anna kann nicht allein sitzen, nicht laufen, nicht sprechen. Sie kam mit GNAO1 zur Welt, einem seltenen Gendefekt. Aktuell gibt es deutschlandweit knapp 30 bekannte Fälle dieser Krankheit. Bislang hat kein Medikament und keine Therapie Heilung gebracht. Annas Eltern, Marina und André Möller, legen ihre Hoffnung in die Arbeit eines Arztes der Uniklinik Köln, der sich auf den Gendefekt spezialisiert hat und mit dem Mädchen aus Vöhringen eine vielversprechende Studie durchführen möchte. Dafür fehlt der Familie allerdings Geld.

Im Haus der Familie Möller herrscht vorweihnachtlicher Stress. Marina Möller und ihr Mann André sehen sich kurz zwischen Logopädie und Turntraining der zwei Töchter. Tochter Sophie wuselt durch das Wohnzimmer, vorbei an einem selbst gebastelten Adventskalender und einer Schale mit Plätzchen. Die Adventszeit allerdings erinnert die Familie an die Situation vor einem Jahr, die Marina Möller als die "schlimmste Zeit ihres Lebens" beschreibt. Von Dezember 2022 über den Jahreswechsel lag Tochter Anna mehrere Wochen auf der Intensivstation. Das Mädchen hatte sich mit dem RS-Virus angesteckt, die Atemwegserkrankung löste bei ihr Krampfanfälle aus.

