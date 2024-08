Auto fährt auf der A7 gegen Lastwagen: Mann wird verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der A7 bei Vöhringen in Fahrtrichtung Füssen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, prallte ein 33-jähriger Mann mit seinem Auto wohl aus Unachtsamkeit gegen einen vor ihm fahrenden Sattelzug. Infolge des Zusammenstoßes wurden mehrere Trümmer auf die Fahrbahn geschleudert, welche von einem nachfolgenden Pkw erfasst wurden. Dadurch entstand auch an diesem Fahrzeug ein Schaden.

Durch den Aufprall mit dem Auflieger zog sich der 33-Jährige nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 24.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen für zirka zwei Stunden gesperrt werden. (AZ)