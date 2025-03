Bedarfsplan deckt auf: Wo es bei den Feuerwehren in Vöhringen hapert

Ein Feuerwehrbedarfsplan (FBP) ist so etwas wie eine Generalinventur auf dem Gebiet des Lösch- und Rettungswesens. Dieses angemessen auszustatten, gehört zu den Kernaufgaben von Kommunen. Was wird in den kommenden Jahren zu tun sein? Die Stadt Vöhringen hat nun für ihr Gebiet neuerlich die Antworten geliefert bekommen, aufgelistet auf 109 Seiten und im jüngsten Haupt- und Umweltausschuss bereits vorgestellt.

