vor 17 Min.

Vöhringen will Radverkehr verbessern – beim Konzept holpert es noch

Plus Die Stadt will mehr tun für den Radverkehr, erste kleine Maßnahmen sind bereits umgesetzt. Das vorgelegte Konzept macht jedoch nicht alle glücklich.

Von Thomas Vogel

Auf 76 Seiten ist zusammengefasst, wie sich die Situation für den Alltagsradverkehr in Vöhringen schrittweise verbessern lässt. Einige kleinere Maßnahmen sind bereits umgesetzt, darunter das Stopfen von Schlaglöchern und Arbeiten an den Markierungen. Andere werden bereits in den kommenden Monaten auf der Tagesordnung der zuständigen Fachausschüsse stehen. Dazu zählen etwa die Auftragsvergabe an ein Fachbüro für eine verbesserte Beschilderung des Radwegenetzes, die Einrichtung von Reparaturstationen in der Kernstadt sowie in Illerzell und Illerberg sowie die Etablierung eines Lastenradverleihs. Für einige gravierende Defizite indes zeichnet sich keine Lösung ab.

Im Haupt- und Umweltausschuss wurde das Radverkehrskonzept von SPD und Grünen daher mit Ernüchterung aufgenommen. „Es geht nichts voran“, konstatierte SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Barth: Er vermisse einen „Ruck, der durch unsere Stadt geht.“ Strittig wird der Ausbau des Radwegenetzes gemeinhin immer dann, wenn dies mit Abstrichen für den automobilen Verkehr verbunden wäre. In Vöhringen betrifft dies womöglich den Bereich Ulmer Straße zwischen Friedhof und Tankstelle. Roland Bader (SPD) schlug die Freigabe des Gehwegs für Radler vor und brachte grundsätzlich und an anderer Stelle Einbahn-Regelungen ins Spiel. Für Christian Lepple (Grüne) wäre an der Ulmer Straße ebenfalls eine Übergangslösung denkbar. Zu vage erschien ihm die im Konzept vorgeschlagene Umsetzungsperspektive. Der Umbau müsste erst einmal die Hürde schaffen, ins Straßenausbauprogramm aufgenommen zu werden.

