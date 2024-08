Betrunkener Fahrradfahrer versteckt sich vor der Polizei

Ohne Licht war ein Mann am Freitagabend auf einem Fahrrad gegen 21.53 Uhr in der Rue de Vizille in Vöhringen unterwegs – das fiel einer Streife der Polizeiinspektion Illertissen auf. Als die Beamten den Radler kontrollieren wollten, versuchte sich der Mann zu verstecken. Allerdings konnte er gefunden werden, wie die Polizei mitteilt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Mann aus dem Raum Vöhringen stark betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Gegen den Fahrer wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, meldet die Polizei weiter. (AZ)

Jens Carsten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis