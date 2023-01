Böllerschützen lassen es in Vöhringen wieder ordentlich krachen

Der Zimmerstutzen-Schützenverein Illerberg-Thal greift nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine Tradition auf. Der Schützenmeister verspricht nicht zu viel.

Nach zweijähriger Zwangspause hat das traditionelle Silvester-Böllerschießen des Zimmerstutzen-Schützenvereins Illerberg-Thal wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor das Vöhringer Rathaus gelockt. Schon seit Jahrhunderten werden in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Neujahr landesweit mit Salutschüssen die bösen Geister vertrieben und das neue Jahr willkommen geheißen. Keineswegs zu viel versprochen hatte Schützenmeister Anton Schrapp zur Begrüßung: "Wir haben bekanntlich ja zwei Jahre Munition gespart und werden es dafür heute entsprechend krachen lassen mit Reihenfeuern in gemischten Varianten, dem Doppelschlag sowie einem gemeinsamen Salut." Bereits zwei Stunden zuvor hatten 15 Böllerschützeninnen und -schützen in Illerberg wie gewohnt auf die letzten Stunden des alten Jahres hingewiesen. Nach den guten Wünschen von Bürgermeister Michael Neher und einem "Kinderfeuerwerk" endete die beliebte und zugleich letzte Vöhringer Veranstaltung des alten Jahres.