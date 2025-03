Café Milos in Vöhringen hat dicht gemacht

Der eine oder andere in Vöhringen wusste es schon – die Tage des „Cafés & Bar Milos by Giuseppe“ in der Ulmer Straße 12, sind gezählt. Aber mehr war nicht bekannt und mehr war auch nicht zu erfahren. Inhaber Giuseppe Giordano hüllt sich in Schweigen. In einem vor Wochen geführten Gespräch mit unserer Redaktion nannte er allerdings zwei Gründe, die ihn zur Aufgabe bewegt haben: „zu hohe Kosten, beim Personal und bei der Energie“. Über Weiteres wolle er sich nicht äußern.

