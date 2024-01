Vöhringen

Das Kulturamt Vöhringen ist umgezogen

Das Büro des Kulturamtes der Stadt Vöhringen ist jetzt in der Wannengasse 17 zu finden. Volker Drastik hat sich dort bereits gut eingerichtet.

Plus Seit 30 Jahren hatte das Kulturamt der Stadt seinen Platz im Rathaus. Aber der Raum reichte nicht mehr aus. Jetzt gibt es eine neue Anlaufstelle.

Volker Drastik, seit dem vergangenen Jahr neuer Leiter des Kulturamtes Vöhringen, gilt als Mann der Tat. Der schon seit einiger Zeit angesprochene Umzug seines Amtsbereichs wurde deswegen jetzt in die Tat umgesetzt. Drastik bestellte sich einen Rollcontainer und bewältigte den Umzug im Do-it-yourself-Verfahren.

Der Amtsleiter packte Aktenordner und alles, was zu einem funktionierenden Bürobetrieb gehört, in den fahrbaren Blechbehälter und machte sich auf den Weg in die Wannengasse 17. Dort haben Drastik und die zwei Mitarbeiterinnen Petra Junginger und Erika Schmid, die eifrig mit anpackten, ebenfalls ihren Arbeitsplatz.

