Die Fans feiern den Alpenland Sepp in Vöhringen

Wenn der Musikanten Express im Wolfgang-Eychmüller-Haus Station macht, dann herrscht fast vier Stunden lang allerbeste Volksmusik-Stimmung.

Die Erwartung war groß, die Stimmung wieder prächtig – und die Künstler auf der Bühne liefen allesamt wieder mal zur Höchstform auf: Beim 6. Vöhringer Musikanten Express wurden die zahlreichen Gäste im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus mit Musik und Gags über dreieinhalb Stunden bestens unterhalten. Dass sich das lange Warten gelohnt hatte, wurde schon beim ersten Ton klar, als „Die Runden Oberkrainer“ bei ihrem zweiten Vöhringer Gastspiel mit dem legendären „Trompetenecho“ durch die Besucherreihen einmarschierten und eindrucksvoll bewiesen, dass nach wie vor mit Livemusik und guter Laune die Herzen der Volksmusik-Fans im Sturm erobert werden. Stellvertretend für den veranstaltenden Akkordeonclub Vöhringen begrüßte Organisator und seit Jahrzehnten für die Auswahl der Künstler zuständige Max Harder die erwartungsfreudigen Gäste. Als er überleitete zum humoristischen Moderator, wurde Sepp Silberberger – bestens bekannt als Alpenland Sepp - von seiner Vöhringer Fangemeinde beim 31. Gastspiel an der Iller mit minutenlangem Applaus gefeiert.

Auch der Volksmusik-Nachwuchs ist schon hochtalentiert

Das Allgäuer Familientrio „D' Falschspieler“ aus Röthenbach bewies mit den Klassikern „Dem Land Tirol die Treue“, der „Böhmischen Liebe“ und dem „Böhmischen Traum“ ein glückliches Händchen. Vater Roland Rasch (E- und Kontrabass, Eufonium) mit Sohn Tobias (Gitarre) und ganz besonders Tochter Selina an der Steirischen Harmonika präsentierten eine einzigartige Mischung aus "Volxmusik und Alpenrock". „Ich höre mir die Stücke an, dann spiele ich das eben“, so einfach hört sich das bei der hochtalentierten 19-jährigen Musikerin an, die mit ihrer „Steirischen“ schon im Kindesalter mehrfach ausgezeichnet wurde.

Nicht nur musikalisch, auch mit Gags und humoristischer Unterhaltung verblüfften die fünf Musikanten aus Slowenien nonstop. Die „Runden Oberkrainer“ - „bei Gründung im Jahr 2000 wogen wir zusammen 600 Kilo, damals fuhren wir immer überladen zu den Auftritten!“ - haben sich 2021 neu formiert. Mit den 15 und 17 Jahre alten Söhnen Jerne und David des Gitarristen Leon Polanc spielen zwei Multitalente im Team. Mit ihrer typischer Oberkrainerbesetzung aus Akkordeon, Klarinette, Trompete, Bass, Gitarre und natürlich mit mehrstimmigem Gesang sind die Herzen der Volksmusik-Fans im Sturm erobert.

Alpenland Sepp hat in Vöhringen immer ein Heimspiel

Im „Heimspiel vor eigenem Publikum“ führte der Alpenland Sepp als Garant für Stimmung und Humor wie gewohnt mit viel Witz und Gags souverän durch das Programm. Natürlich wurden auch die Erwartungen der Besucher mit Medleys der großen Hits des „Alpenland-Quintetts“ sowie von „Alpenland Sepp & Co.“ voll erfüllt. Bürgermeister Michael Neher dankte abschließend allen Mitwirkenden für einen äußerst unterhaltsamen Nachmittag, der mit "Unsere Tante Mizzi" im besten Oberkrainersound genauso schwung- und stimmungsvoll endete, wie fast vier Stunden davor alles begonnen hatte.

