Die Lachparade verbreitet gute Laune in Vöhringen

Hansy Vogt erweist sich als Garant für Stimmung und Unterhaltung in Vöhringen. Ein Trio aus dem Ruhrgebiet überrascht mit seinen musikalischen Qualitäten.

Bei einem höchst unterhaltsamen Nachmittag mit „Der großen volkstümlichen Lachparade“ im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen sind die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher mehr als erfüllt worden. Wenn der Akkordeonclub Vöhringen als Veranstalter und Max Harder als bewährter Organisator einladen, dann können sich die Gäste auch auf die mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler freuen. Allein schon der beliebte Hansy Vogt als Sänger, Moderator, Conferencier, Bauchredner mit seinem Schwarzwaldmädel und bestens bekannt aus zahlreichen TV-Auftritten als „Frau Wäber“ war ein Garant für Stimmung und Unterhaltung.

Völlig unbekannt in der Region waren dagegen bis dato das Trio „Krainerlogie“ aus dem Ruhrgebiet. „Oberkrainermusik ohne Blasinstrumente, dazu von drei jungen Musikern aus Essen? Wie soll das klingen?“ fragten sich wohl einige Menschen im volksmusikerprobten und erfahrenen Publikum. Doch vom ersten Takt an wurde schon klar, dass die drei Männer mit ihren fünf Instrumenten, Begeisterung und Spielfreude die Besucherinnen und Besucher mit ihrer guten Laune anstecken konnten. Das Trio zeigte bei bekannten Oberkrainerweisen und anspruchsvollsten Harmonika-Kompositionen enorme Qualitäten.

Zwischenapplaus für die Erzählungen von "Frau Wäber"

Nach zweimaliger coronabedingter Terminverschiebung empfing das Vöhringer Publikum den Schwarzwälder Entertainer Hansy Vogt mit aufnahmebereiten Handys. Der gelernte Bäcker, der nach eigenen Angaben „schon bei der Geburt mit nahezu vollständig ausgebildetem Gebiss“ ausgestattet war, hatte die Lacher von Beginn an auf seiner Seite, zudem traf er auch mit bekannten Schlager-Klassikern den Geschmack des Publikums.

Mit seiner gewitzten Partnerin, dem „Schwarzwaldmädel“, trat Bauchredner Hansy Vogt nach der Pause auf. Zünftig und stimmungsvoll, sogar mit perfektem Tiroler Dialekt und Jodlern überraschten außerdem die musikalischen Gäste aus dem Ruhrgebietler mit ihren Einlagen stets aufs Neue. Vogts Erzählungen in der Rolle von „Frau Wäber“ über deren Erlebnisse ernteten sogar Zwischenapplaus.

„Ich bin total überrascht von unseren Musikern hier, jetzt müssen wir unbedingt noch was gemeinsam zum Abschluss singen“, sagte Hansy Vogt am Ende. Nach kurzer Beratung fiel die Entscheidung auf den Oberkrainer-Klassiker „Es ist so schön ein Musikant zu sein“. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltung geht als Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Es unterstützt Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind und Hilfe brauchen.