Die Sommer-Serenade der Stadtkapelle Vöhringen begeistert

Ein Sommerabend wie aus dem Bilderbuch: Hunderte von Besuchern genießen in Vöhringen die laue Luft auf dem Hettstedter Platz entlang der Wasserachse, sie lassen sich von der Musik mitreißen – es herrscht so ein wenig Urlaubsfeeling. Gastgeber ist die Stadtkapelle Vöhringen, die tief ins Füllhorn moderner Musik greift. Es reihen sich „Highlights of the Jungle Book“ über „Avangers Endgame“ bis zu „Selections from Mary Poppins“ aneinander. Auch Songs, die den King of Rock‘n Roll Elvis Presley berühmt gemacht haben, gehören dazu. Das Besondere der Serenade: Stadtkapelle und Jugendkapelle verschmelzen zu einem großen Orchester und musizieren mit ausgewogenem Gleichklang. Die Nachwuchsgruppe mit Simone Steigerwald lässt erkennen, dass sie auf einem guten Weg ist. Dirigent des großen Orchesters ist Fabian Weisenberger. Andreas Blätzinger, sonst am Pult der Stadtkapelle, hat an diesem Abend den Taktstock mit dem Mikrofon getauscht und führt mit Alexander Pfetsch durchs Programm. Zum Schluss nicht enden wollender Beifall. Da wird dann auch die Zugaben fällig.

