Dieb greift in einer Apotheke in die Kasse und flüchtet

Ein dreister Dieb hat am frühen Freitagnachmittag in einer Apotheke in Vöhringen Geld erbeutet. Wie die Polizei zu dem Vorfall mitteilt, betrat der bislang Unbekannte das Geschäft und fragte nach Spritzen. Als die Mitarbeiter offenbar kurz abgelenkt waren, griff der Mann in die Kasse und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete zu Fuß, stieg dann laut Zeugenaussagen in einen weißen Kombi oder Kastenwagen und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften konnte der Dieb im Umfeld nicht ausfindig gemacht werden, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen laufen: Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)