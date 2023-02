Seit 50 Jahren verheiratet: Ein Jubeltag für das Vöhringer Ehepaar Arslan

Seit 50 Jahren sind Fatma und Ahmet Arslan verheiratet. Die beiden wohnen mit ihren Kindern und Enkeln in Vöhringen – sind aber auch oft in der türkischen Heimat anzutreffen.

"Mit der ganzen Familie und Freunden schön feiern und noch lange gesund bleiben" – das sind die bescheidenen Wünsche des Vöhringer Jubelpaares Fatma und Ahmet Arslan nach 50 Ehejahren. Erfreut und geehrt fühlten sie sich besonders durch den Besuch von Zweitem Bürgermeister Herbert Walk.

Im Jahr 1969 kam der damals 18-jährige junge Mann Arslan nach Vöhringen und fand Arbeit bei der Firma Wieland als Anlernarbeiter im Rohrzug. Natürlich habe er seine Urlaube im Heimatland Türkei verbracht und heiratete dann auch am 23. Februar 1973 seine Frau Fatma in Usak, dem Geburtsort der beiden. Heimisch wurden die Arslans dann in Vöhringen, als im Laufe der Jahre Tochter und Sohn das Familienglück perfekt werden ließen.

Seit dem Vorruhestand verbringen die Arslans viel Zeit in der Türkei

Viel Freizeit bescherte den beiden ab 2002 der Vorruhestand, so konnten die Eheleute monatelang in ihrer ursprünglichen Heimat verbringen, wohl wissend, dass sich der im gemeinsamen Haus lebende Sohn mit Familie um das Vöhringer Zuhause kümmerte. "Die Zeit mit unseren Enkeln verbringen zu dürfen und der heimische Garten sind schon was wert", so die Jubilare.

Das Gebiet, in dem das furchtbare Erdbeben in der Türkei und im angrenzenden Syrien passierte, liegt entgegengesetzt zu ihrem Heimatort: "Wir wissen halt auch das, was in den Nachrichten gezeigt wird, Verwandte haben wir dort keine. Die Türkei ist ja ein sehr großes Land, allein das Katastrophengebiet ist so groß wie Deutschland."

Nach einer gesundheitlichen Einschränkung vor zwei Jahren waren die Arslans zuletzt öfter in Deutschland anzutreffen. Nun hofft das Paar, wieder zum zuvor gewohnten Aufenthalt-Rhythmus Türkei/Deutschland zurückzufinden.