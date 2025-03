Einmündung „Spitzes Eck“ in Illerzell wird etwas runder

Das „spitze Eck“ in Illerzell, also die auffällige Einmündung der Heu- in die Hauptstraße in dem Vöhringer Ortsteil, bleibt bestehen, wird aber etwas abgerundet und soll außerdem mit einem Gehweg versehen werden. Einstimmig hat damit der Bau- und Verkehrsausschuss einen Beschluss aus dem Jahr 2018 abgeräumt, der eine teilweise Verlegung der Heustraße, die Schaffung einer Einmündung im rechten Winkel und vor allem auch ein Wohnbauprojekt mit sechs Einheiten auf der gewonnenen Fläche vorsah.

