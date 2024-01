Vöhringen

Erneute Debatte: Braucht Vöhringen eine Stellplatzsatzung?

Plus Elf Wohneinheiten, aber nur elf Stellplätze – ein Vorhaben ruft Kritik wegen "rappelvoll" zugeparkter Straßen hervor. Doch es gibt Zweifel, ob die viel bewirkt.

Soll Vöhringen eine Stellplatzsatzung einführen? SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Barth machte einen erneuten Vorstoß, Bürgermeister Michael Neher hielt dagegen. Anlass für den Wortwechsel im Bau- und Verkehrsausschuss war ein Bauantrag. Ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohneinheiten, das in der Richard-Wagner-Straße hochgezogen werden soll, hält gerade einmal elf Stellplätze bereit – einen Platz pro Wohneinheit also. Barth ist das zu wenig und führte seine Beobachtungen an, wonach die Straßen in der Stadt inzwischen "rappelvoll" zugeparkt seien. Zumal bei zunehmender Nachverdichtung verschärfe sich die Situation immer mehr. "Wir müssen das einbremsen", forderte er.

Schon einmal wurde eine Stellplatzsatzung für Vöhringen abgelehnt

Für den Bürgermeister aber brächte eine solche Satzung, wie sie etwa Senden oder Illertissen bereits eingeführt hat, keine Lösung. Sie würde regeln, wie viele Stellplätze für Autos und Fahrräder beim Neubau eines Gebäudes auf dem Grundstück oder in der Nähe nachgewiesen werden müssen. Neher wandte ein, dass Bauherrn bei Unterschreitung "dann eben eine Ablöse bezahlen würden". Am Problem aber ändere dies nichts. Er verwies außerdem auf die Dringlichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen.

