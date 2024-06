Fahren zu viele Autos durch den Lerchenweg in Vöhringen?

Der Vöhringer Bauausschuss genehmigt eine Sanierung im Sportpark und macht den Weg für eine neue Eisdiele frei. Auch eine Anregung der SPD wird behandelt.

Zügig und durch die Bank mit Einstimmigkeit hat der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung seine vielfältige Tagesordnung abgearbeitet. Sie reichte von der Nutzungsänderung des Anwesens Falkenstraße 34, wo eine Eisdiele mit Außenbestuhlung Einzug halten darf über die Sanierung des Sportbodens in der Dreifachturnhalle im Sportpark bis hin zur Verkehrssituation in der Vogelstraße und Umgebung.

Obwohl erst vor elf Jahren neu verlegt, ist der Belag in der Turnhalle schon wieder erneuerungsbedürftig. Schon bald hätten sich damals wieder Risse gezeigt, hieß es in der Erläuterung der Verwaltung. Als Ursache wird die starke Belastung durch Gerätewagen und die Tribüne vermutet in Kombination mit der Beschaffenheit des „zu weichen“ Bodenaufbaus. Knapp 110.000 Euro wird die Erneuerung kosten. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Verwaltung zur Variante „Retoppping“, bei der lediglich der Oberbelag erneuert wird und das aufgerissene Naht-Werk geflickt. Preisvorteile und Ressourcenschonung sprächen für eine Erneuerung nur in Teilen.

In Vöhringen soll ein Mehrfamilienhaus im 3-D-Druck-Verfahren gebaut werden

Saal und Kellerbar im Josef-Cardijn-Haus erhalten neue Lüftungsanlagen. Die bisherigen sind hochbetagt, zeigen technische Mängel und hatten nach Verwaltungsangaben vom TÜV kein Okay mehr bekommen. Rund 70.000 Euro wird die Maßnahme kosten. Erneuert wird ebenso die Wasserleitung in der Straße „Im Steig“, die bereits von drei Rohbrüchen betroffen war. Unter die Rubrik „Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität“ fällt das Vorhaben, im Illerberger Gewerbegebiet „Alte Ziegelei“ 31 Schnellladesäulen einzurichten. Das Vorhaben wurde vom Ausschuss ebenso freudig begrüßt wie ein anstehendes Projekt experimentellen Wohnbaus. Auf dem Grundstück Schleifweg 18 soll ein sechs Einheiten umfassendes Mehrfamilienhaus mit dem 3-D-Druck-Verfahren hochgezogen werden. Die Wände bestehen in diesem Fall aus Spezialbeton, der durch eine Düse gepresst und so schichtweise aufgetragen wird.

SPD-Fraktionschef Volker Barth brachte schließlich die bei einer Parteiversammlung geäußerten Bürgerbeschwerden aufs Tablett. Sie betreffen die Verkehrssituation in der Vogelstraße und ihrer Umgebung. Mehrmals schon hatte Barth die Problematik am Ratstisch angesprochen. Insbesondere in den Stoßzeiten des schulisch ausgelösten Verkehrs herrschten seiner Beobachtung zufolge schwierige Verkehrsverhältnisse, ein Lokal erhöhe den Parkdruck noch zusätzlich. Jetzt präsentierte Barth einen Vorschlag, von dem er sich zumindest etwas Linderung verspricht: Der Lerchenweg solle in eine „Anlieger-frei“-Zone umgewandelt werden. Bürgermeister Michael Neher sagte zu, dass die Verwaltung den Vorschlag prüfen werde. Die Problemlage sei ihr durchaus bekannt.

