Für die neue Chorleiterin in Vöhringen ist Musik ihr Leben

Plus Shanna Schock ist die neue Dirigentin des Vöhringer Liederkranz. Sie hat schon mehrere Chöre geleitet. Warum der Start für sie ein Sprung ins kalte Wasser war.

Auf den ersten Blick wirkt Shanna Schock zurückhaltend. Das ändert sich, wenn sie über Musik zu sprechen beginnt. Damit wurde sie schon im Alter von sieben Jahren vertraut gemacht. Als Kind begann sie Klavier zu spielen. Dazu besuchte sie die Musikfachschule. Die frühe Hinwendung zur Musik verdankt sie ihrem Herkunftsland Kasachstan. Shanna Schock gilt als Russlanddeutsche, sie schöpft aus einem reichen kulturellen Reservoir. Damit startet sie jetzt voller Elan in die Leitung des Vöhringer Liederkranzes.

Ihre Heimat Kasachstan gehörte zum Riesenreich der ehemaligen UdSSR. Zu diesen Zeiten nahm der Staat erheblichen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung. Alle westlichen Einflüsse waren verpönt, mehr noch, sie waren nicht erlaubt, erinnert sich Schock. Die neue kulturelle Freiheit nach der Gründung des Staates Kasachstan war für die junge Shanna ein Geschenk. Denn so kam sie ihrem Wunsch näher, ihren Beruf der Musik zu widmen. Nach dem Besuch der Musikfachschule wechselte sie auf die Musikhochschule, blieb dort fünf Jahre, um ihr Können zu erweitern. Sie setzte ihre Schwerpunkte auf die Ausbildung Klavier und die Technik des Dirigierens.