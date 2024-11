Gaumeisterschaft der Bogenschützen im Gau Iller-Illertissen

Anfang November fanden sich 19 Schützen aus mehreren Vereinen unseres Gaus in der Schulturnhalle in Vöhringen ein, um gemeinsam die Gaumeisterschaft zu bestreiten. Geschossen wurde in verschiedenen Bogenklassen (Blankbogen, Langbogen, olymp. Recurve), und was auch schön zu sehen war: in allen Altersklassen. Anwesend waren Schützen von neun bis 65 Jahren. Eine Sportart, wie man sieht, die für jede Altersklasse geeignet ist. Es haben sich vier Schützen zur Schwäbischen Meisterschaft qualifiziert. Nach Aussage des Bogen-Referenten ist abschließend zu sagen, dass die Halle mit diesen Teilnehmerzahlen fast ausgereizt war. Nachdem weitere Bogengruppen im Aufbau sind, ist damit zu rechnen, dass wir in den nächsten Jahren (hoffentlich) nach einer größeren Halle Ausschau halten müssen. Das Bogenschießen ist für jedermann möglich und kann jederzeit in mehreren Vereinen in der Umgebung ausprobiert werden. Kontakt hierzu per Email an: bogen@schuetzengau-iller-illertissen.de.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.