Geldautomaten in Raiffeisenbank gesprengt: Täter sind auf der Flucht

Zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG sind am frühen Donnerstagmorgen (11. Juli) in Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm gesprengt worden. Die Täter gelten als flüchtig.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) Bayern mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 3.07 Uhr in der Ulmer Straße. Die Ausgabeautomaten befanden sich demnach in einem Geschäftsgebäude. Durch die Wucht der Sprengung sei das Gebäude komplett entglast worden.

Die wahrscheinlich vier Täter seien im Anschluss in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Mercedes, in Richtung der nahegelegenen A7 geflüchtet. Die Kriminalpolizei sei am Morgen vor Ort eingetroffen, um Spuren zu sichern. Ob, und wenn, wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Die Ermittler des LKA bitten um Mithilfe und stellen folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Ulmer Straße in Vöhringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das LKA unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ/krom)