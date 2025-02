Hat Vöhringen das Faschingfeiern verlernt?

Man mag es kaum glauben, aber Vöhringen galt im mittleren Illertal einst als die Faschingshochburg schlechthin. Zwischen 1946 und 1954 erblühte das Narrentreiben: Es gab Musik und Tanz in den Vereinsheimen, Hausbälle wurden veranstaltet und der erste kleine Umzug machte sich auf den Weg von der Bahnhofsrestauration bis zum Lokal „Friedenslinde“. Und weil das Gaudiwürmle so gut ankam, beschlossen Vereinsvertreter, einen großen Faschingsumzug zu organisieren. Der erste startete am Faschingssonntag 1955. Es wurde sogar die Faschingsgesellschaft „Vöhlingia“ gegründet.

Laut Zeitzeugen war die Zeit von 1955 bis 1963 der Höhepunkt des Vöhringer Faschings

Heute sprechen Zeitzeugen davon, dass die Zeit zwischen 1955 und 1963 der absolute Höhepunkt im Vöhringer Fasching gewesen sei. Spitzenereignisse waren dabei stets die großen Umzüge am Faschingssonntag, eine gemeinsame Initiative der Vereine. 1962 wurde der Gaudiwurm jedoch erstmals wieder abgesagt, man wollte aus Pietätsgründen Rücksicht auf die zahlreichen Opfer der großen Flutkatastrophe in Hamburg nehmen. 1964 war mit den Umzügen dann ganz Schluss.

Warum? Man weiß es nicht mehr. Der Gompige Donnerstag gehörte jedoch nach wie vor den Maschkerern, die in Gruppen durch die Vöhringer Lokalitäten zogen. Aber auch das ließ schleichend nach. Die Vereine feierten vermehrt – wie heute – in eigenen Räumen. Im Wesentlichen dümpelten die Faschingsaktivitäten nur vor sich hin.

Bis 1978 der neue Kulturring den „Straßenfasching“ rund ums Rathaus ins Leben rief. Man traf sich in lockeren Gruppen, ein Programm gab es nicht, aber trotzdem einen Höhepunkt: Einen Wagen, den die Fußball-Senioren auf trefflich närrische Weise herausgeputzt hatten. Der zockelte mit Fußvolk vom Sportpark bis zum Rathaus.

Aber diese Art Fasching zu feiern, war zeitlich unglücklich terminiert: Alles begann um 13 Uhr, aber Besucherinnen und Besucher bevölkerten das Festgelände erst, nachdem die Festivitäten in anderen Orten zu Ende waren. Das Ende des Straßenfaschings war vorprogrammiert, 2005 war Schluss.

In Illerzell hat das überlebt, was Gisela Brocke „einen Selbstläufer“ nennt: „Man weiß nicht mehr, wann es begonnen hat.“ Irgendwann fand sich eine Gruppe zusammen, startete mit der Illerzeller Trachtenkapelle mit einem Umzug durchs Dorf. Schnell schlossen sich zwanglos Gruppen und Grüppchen an, die Narrenschar wuchs. Ziel war die zum Narrenzentrum mutierte Gaststätte Zum Brückle. „So zwanglos und spontan ist es bis heute geblieben“, sagt Brocke.

Der Vöhringer Kinderumzug hat eine ungemein große Resonanz

Auch tat sich Neues auf: Mit Beginn des neuen Jahrtausends formierte sich aus kleinen Anfängen heraus und auch mithilfe der Stadt am Gompigen Donnerstag ein bunter Kinderfestzug, an dem alle Kindertagesstätten teilnahmen. Mittlerweile reichern Musikgruppen und auswärtige Narrenzünfte den Umzug an, allen voran die „Illerberger Wasamolle“.

Was mittlerweile aus dem Kinderfest geworden ist, ist für Wasamolle-Zunftmeisterin Dorothea Modick ein Ansatz, um den Vöhringer Fasching wieder „aufzupolieren“. Ein Kinderumzug mit verkleideten Mädchen und Buben, das sei doch schon etwas Besonderes. Was Modick als positives Signal sieht, ist die ungemein große Resonanz des Kinderumzuges, „da geht auf dem Hettstedter Platz was ab“.

Ihre Vorstellung: Man müsste diese ausgelassene Stimmung bis in den Abend hineinziehen können. Man versuchte die zeitliche Stimmungsverschiebung auch umzusetzen: Dazu sollte ein Zelt der Wasamolle helfen oder – wie im vergangenen Jahr probiert – ein Narrendorf errichtet werden. Aber beide Vorhaben scheiterten, die gut gelaunten Gäste vom Nachmittag kamen am Abend nicht wieder. Fazit der Zunftmeisterin: Das alles war mit viel Arbeit verbunden, die erhoffte, zum Feiern aufgelegte Narrengemeinde blieb jedoch aus.

Macht sich in Vöhringen eine Faschingsvorsicht bemerkbar?

Möglicherweise macht sich in der Stadt auch eine gewisse Faschingsvorsicht bemerkbar, so die Meinung einiger Gastronomen. Es geht um die Frage der Sicherheit: Andra Lepple, Vorsitzende des Vöhringer Gewerbevereins und Chefin des Bräuhauses Lepple, früher ein Hotspot des Faschingstreibens, befürchtet, dass heute zu viele Personen den Fasching mit Komasaufen verwechseln. „Damit ist die gemütliche Art, Fasching zu feiern, vorbei.“ Dass dann irgendwo die Gaststube in falschem Übermut in ihre Bestandteile zerlegt werde, wolle ja niemand. Aber man könne es nicht ausschließen.

Lepple sagt, Fasching sei für sie die Vorliebe, sich zu kostümieren, gut gelaunt zusammenzusitzen, zu singen, zu tanzen – und wenn es auch abgegriffen klingen mag – in fröhlicher Gemeinschaft beieinander zu sein. Lepples Vorschlag, die Ulmer Straße ähnlich wie beim Herbstzauber in eine närrische Meile zu verwandeln und so den Straßenfasching neu zu beleben, stieß jedoch auf wenig Gegenliebe.

Wieso ist der Fasching in Weißenhorn und Dietenheim so erfolgreich?

Woran also liegt’s, dass Weißenhorn und Dietenheim Vöhringen den Rang als Narrenhochburg abgelaufen haben? In Weißenhorn managt eine Eventfirma den Gompigen Donnerstag. Wer bespaßt werden will, muss dafür zahlen – mit sieben Euro ist man dabei. Auch Standler mit ihrem Angebot von Speis und Trank müssen einen Obolus entrichten. Das aber erschüttert die feierfreudigen Narren offenbar nicht. Am Gompigen Donnerstag vergangenen Jahres wurden 6250 Gäste gezählt, teilt die Eventgesellschaft mit.

Anders sieht die Situation in Dietenheim aus: „Bei uns ist alles in ehrenamtlicher Hand“, sagt der Präsident der Narrenzunft Ranzenburg, Jürgen Peter. Die Verantwortung der vielfältigen Aktivitäten beschreibt er so: „Ich bin zwar der Deckel vom Topf, aber im Behälter sitzen Elferrätinnen und Elferräte. Die bestimmen dann, was wir wieder vorhaben.“ Er schildert das Engagement der neun städtischen Häsgruppen, die bei ihren Einsätzen Geld sammeln, um es den städtischen Kitas zukommen zu lassen. „Eine gute Sache“, lobt Peter.

Fazit der Spurensuche und Echo der Befragten – ein echter volksnaher Fasching muss aus innerer Fröhlichkeit kommen, man muss Spaß an der Freud' haben, durchs Häs mal ein anderer zu sein oder aber in Abwandlung eines Dichterwortes „ein einig Volk von Narren zu sein“.